Vremenoslovci opozarjajo, bodite previdni

LJUBLJANA – »V soboto in nedeljo pričakujemo obilno deževje. Predvidoma bo najmočneje deževalo od noči na soboto do sobote opoldne in od noči na nedeljo do nedelje popoldne. Možne bodo nevihte z dolgotrajnejšimi krajevnimi nalivi,« so v nedavno izdanem opozorilu zapisali vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Tudi poplavljalo bo

Ne le to, v soboto in nedeljo bodo reke po vsej državi močneje naraščale, ob tem bodo posamezne tudi poplavile. Posamezne reke lahko po krajšem upadanju tudi ponovno močneje porastejo.

V noči na soboto in soboto dopoldne lahko manjše reke in hudourniški vodotoki na območju severovzhodne, osrednje, jugozahodne in zlasti jugovzhodne Slovenije hitro porastejo in pri tem poplavijo predvidoma na območjih pogostih poplav. Ob predvideni ponovni okrepitvi padavin v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan pa se bodo poplavne razmere začele stopnjevati. Pri tem lahko posamezne reke poplavijo v širšem obsegu. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem se bodo predvidoma ojezerila.

Preberite tudi agrometeorološko napoved.