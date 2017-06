Vremenoslovci izdali opozorilo

LJUBLJANA – »Danes zvečer in v noči na sredo so možni porasti hudournikov in zalednih voda. Največ možnosti za ta pojav je v hribovitih delih severovzhodne, severne in severozahodne Slovenije. Možna so razlivanja,« so v opozorilu zapisali vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Sicer pa se nam obetajo, kot smo že poročali, nevihte , pri čemer bo najbolj izpostavljen severni del države.

Nevarnosti za točo za zdaj še ni, bomo pa stanje spremljali: