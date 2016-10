Vreme se bo skvarilo: dež, meja sneženja se bo spustila

LJUBLJANA – Medtem ko se deli Slovenije na vse svete še kopljejo v soncu, bo tega v prihodnjih dneh vse manj. Danes bo povečini sončno, le na zahodu bo zmerno do pretežno oblačno, napoveduje državna meteorološka služba. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Meja sneženja se bo spustila

Jutri bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v jugozahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 11 do 17 stopinj.

V noči na četrtek se bodo občasne padavine pojavljale predvsem v južni polovici Slovenije. Meja sneženja se bo spustila na okoli 1000 m nadmorske višine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

V četrtek bo sprva oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bodo oblaki trgali. Hladnejše bo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

V petek kaže na večinoma sončno vreme z dopoldansko meglo. Več oblačnosti bo v osrednji Sloveniji.

Širi se ciklonsko območje

Območje visokega zračnega tlaka nad zahodno in srednjo Evropo slabi, iznad severne se proti srednji Evropi širi ciklonsko območje. Nad naše kraje v višinah s severozahodnim vetrom priteka postopno vlažnejši zrak.

Danes bo v sosednjih pokrajinah Italije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo povečini sončno.

Jutri bo v sosednjih pokrajinah Italije, v Istri in v Kvarnerju pretežno oblačno. Občasno bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V sosednjih pokrajinah severno in vzhodno od nas bo sprva še delno jasno in suho, proti večeru pa se bodo pričele pojavljati krajevne padavine.