Vreme ponoči ni prizanašalo: ruvalo, lomilo in zalivalo je

LJUBLJANA – Vremenoslovci so sinoči prižgali rdeče opozorilo za noč in ta je v številnih krajih po Sloveniji prinesla hude težave. Uprava za zaščito in reševanje poroča o več kot dvajset dogodkih, v katerih so morali pomagati gasilci.

Ob 22.55 so v Podsabotinu v občini Brda meteorne vode zalile pritlične prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Dobrovo in gasilci GE JZGRD Nova Gorica. Izčrpali so vodo iz poplavljenih prostorov in zaščitili objekt z vrečami peska.

Ob 23.09 sta se na cesto Topola pri Begunjah v smeri proti Cajnarjem, občina Cerknica, zaradi močnega vetra podrli dve smreki. Posredovali so dežurni delavci komunale, ki so ju odstranili s cestišča.

Ob 23.12 sta se na cesti relacije Podvelka–Ribnica na Pohorju, občina Ribnica na Pohorju, čez cesto in električnih drogov podrli drevesi. Dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje so drevesi razžagali, očistili cestišče ter odstranili krošnjo drevesa z električnih drogov. Dežurni električar Elektra Maribor je pregledal električne drogove.

Ob 23.13 se je v Begunjah pri Cerknici zaradi močnega vetra podrlo drevo, pri tem je padlo na električni drog in potrgalo električne vodnike. Zaradi kratkega stika in iskrenja je zagorela trava. Posredovali so gasilci PGD Begunje. Požar trave je sam ugasnil zaradi velike vlage, iz električnih vodnikov pa se je še kadilo. Gasilci so zavarovali kraj dogodka do prihoda dežurnega električarja. Sanacija bo potekala danes pri boljši vidljivosti.

Ob 23.29 je v Pungertu, občina Škofja Loka, meteorna voda zalila klet. Gasilci PGD Gosteče in Škofja Loka so vodo posesali.

Ob 23.35 je v Dolenji Trebuši, občina Tolmin, meteorna voda zalivala pritlične prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Dolenja Trebuša in PGD Most na Soči. S potopnimi črpalkami so izčrpali vodo in postavili varovalne pregrade.

Ob 23.36 so v Dolenji Trebuši, občina Tolmin, meteorne vode ogrožale proizvodne prostore tovarne IMOK. Posredovali so gasilci PGD Dolenja Trebuša in gasilci PGD Most na Soči. Postavili so varovalne pregrade in tako zavarovali proizvodne prostore tovarne IMOK.

Ob 23.30 je v kraju Čepovan, občina Nova Gorica, narasli hudournik poplavil pritlične prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Čepovan so vodo izčrpali in objekt zavarovali.

Ob 0.01 so v Čepovanu, občina Nova Gorica, narasle meteorne vode poplavile pritlične prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Čepovan so izčrpali vodo in zavarovali objekt.

Ob 0.11 je v kraju Bilje, občina Miren - Kostanjevica, z enega od stanovanjskih objektov visela strešna obroba, ki je ogrožala mimoidoče. Gasilci GE JZGRD Nova Gorica so jo odstranili.

Ob 0.26 je v Trojarjevi ulici v Kranju meteorna voda zalila klet stavbe. Gasilci JZ GRS Kranj so jo posesali.

Ob 0.45 so v Čepovanu, občina Nova Gorica, narasle meteorne vode ogrožale tri stanovanjske objekte. Gasilci PGD Čepovan so objekte ustrezno zavarovali.

Ob 0.26 so v Trojerjevi ulici, občina Kranj, gasilci JZ GRS Kranj preprečili vdor vode v objekt.

Ob 1.30 so v Čepovanu, občina Nova Gorica, narasle meteorne vode poplavile proizvodne prostore lesno predelovalnega obrata. Posredovali so gasilci PGD Čepovan. Objekt so zavarovali in odklopili elektriko v poplavljenem prostoru objekta.

Ob 1.40 so v kraju Prvačina, občina Nova Gorica, meteorne vode poplavile stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Dornberk. Izčrpali so vodo iz objekta in ga zaščitili z vrečami peska.

Ob 1.47 so v Renškem Podkraju, občina Renče - Vogrsko, meteorne vode zalile pritlične prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šempeter so vodo izčrpali.

Ob 1.51 sta na cesti Okroglica–Vogrsko, občina Renče - Vogrsko, zaradi narasle meteorne vode na vozišču obtičali osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Šempeter, ki so ju odstranili s poplavljenega vozišča.

Ob 2.17 se je v Srednji Kanomlji, občina Idrija, zaradi obilnih padavin sprožil zemeljski plaz za stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Spodnja Idrija so ga prekrili z zaščitno folijo in uredili odtekanje vode. Z dogodkom je bil seznanjen tudi poveljnik OŠCZ Idrija.

Ob 3.00 je v Spodnji Kanomlji, občina Idrija, zaradi obilnih padavin meteorna voda zalila pritlične prostore stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Spodnja Idrija. Vodo so izčrpali in zaščitili objekt z vrečami peska.

Ob 3.00 so v Plavah, občina Kanal, gasilci PGD Kanal nudili pomoč pri reševanju bagra iz struge reke Soče.

Ob 3.11 je v naselju Vaše, občina Medvode, visoka voda potoka ogrožala hišo. Gasilci PGD Preska - Medvode so namestili 12 protipoplavnih vreč. Očistili so tudi zamašen prepust, zaradi česar se je voda dvignila.

Ob 3.00 je v Spodnji Kanomlji, občina Idrija, zaradi obilnih padavin meteorna voda zalila pritlične prostore stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Spodnja Idrija. Vodo so prečrpali in zaščitili objekt z vrečami peska.

Ob 5.00 je zaradi obilnih padavin poplavilo pritlične prostore stanovanjskega objekta v Idriji. Gasilci PGD Idrija so vodo izčrpali in objekt zavarovali.

Ob 5.00 so v Tomšičevi ulici v Idriji gasilci PGD Idrija z vrečami peska zaščitili stanovanjski objekt, ki so ga ogrožale narasle meteorne vode.

Ob 06.13 je na regionalno cesto Dolsko–Senožeti, občina Dol pri Ljubljani, zaradi močnega vetra padlo drevo. Odstranila ga je dežurna ekipa cestnega podjetja.