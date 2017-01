Vrag je vzel šalo: od ponedeljka na štajerki nov radar

TROJANE – Na odseku med Trojanami in Blagovico bo policija v ponedeljek začela izvajati sekcijski nadzor hitrosti. Gre za enega od represivnih ukrepov, ki so namenjeni izboljšanju prometne varnosti, spoštovanju prometnih pravil in na splošno dvigu prometne kulture, sta povedala Robert Vehovec iz sektorja prometne policije v upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi in Jan Sajovic, predstavnik Darsa.

Pilotski projekt sekcijskega merjenja hitrosti policija izvaja skupaj z Družbo za avtoceste RS in zunanjim partnerjem. Kot sporočajo iz Darsa, bodo policisti s t. i. trojanskim radarjem merili povprečno hitrost le v smeri proti Ljubljani. Gre za nekaj več kot petkilometrski odsek med izvozom Trojane in izhodom iz predora Podmilj, kjer je hitrost omejena na sto kilometrov na uro. Gre za odsek, kjer so po dosedanjih analizah največjo dovoljeno hitrost sto kilometrov na uro prekoračile skoraj tri petine voznikov. Merjenje hitrosti bo potekalo prek štirih kamer. Kamera na začetni točki bo fotografirala vozilo, zajela oziroma prepoznala registrsko tablico in zabeležila čas. Ko se bo vozilo pripeljalo mimo končne točke, ga bo kamera tam znova zaznala in zabeležila čas. Kameri bosta nato poslali registrsko številko, ne pa tudi fotografije vozila, v nadzorni center policije. Šele če bo izračun pokazal, da je vozilo celotno razdaljo prevozilo hitreje od predpisanih 100 km/h, bo sistem poslal fotografijo vozila v nadzorni center. V izmero bosta vključena toleranca in varnostni odbitek. Na podlagi nedvoumno zaznane kršitve bo nato policija obvestila kršitelja o prekršku. Ob tem poudarjajo, da ne gre za snemanje, ampak za fotografiranje. Samo pri kršiteljih bo torej kamera v nadzorni center posredovala tudi fotografijo vozila. Če kršitve ne bo, pa bodo kamere fotografije vozil nemudoma uničile. S podatki torej ne bo mogoče manipulirati oziroma jih brisati ali spreminjati, so zapisali na spletni strani policije.