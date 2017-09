Vožnja po svojem tiru

Kaj pomeni volja ljudstva, ki je temelj demokratične oblasti, smo se lahko naučili lani ob izglasovanju odhoda VB iz EU. Premierka Theresa May, prej zagovornica članstva v EU, je morala čez noč spremeniti svoje stališče in se prišteti med zagovornike brexita. Ne le to, to je tudi ključna in prednostna naloga njenega mandata.

Nedeljski referendum o 2. tiru je angažiral le dobrih 20 odstotkov slovenskega volilnega telesa. Malo, a dovolj, da je referendum veljaven in njegov rezultat ustavno sprejet kot volja ljudstva, 53,46 odstotka glasov za zakon, 46,54 odstotka glasov proti njemu.

