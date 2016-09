Vozniku sok, avtu elektriko

Vsesplošna odvisnost od naftnih derivatov sili svet v nenehne konflikte, zdravstvena slika prebivalcev zemeljske oble pa je zaradi škodljivih naftnih emisij vse slabša. Spreminjanje podnebja in vse manj ugodne razmere za kakovostno bivanje so dodatni negativni učinki in posledice uporabe fosilnih goriv. »S kupovanjem naftnih derivatov politično in gospodarsko slabimo Evropo, saj žal industrija fosilnih goriv odpira nova delovna mesta drugje in ne pri nas,« je bil jasen Andrej Pečjak, ki velja za pionirja električne mobilnosti v Sloveniji.



Oprostitev cestne takse



Udeležencem in obiskovalcem je predstavil lastne izkušnje ter izkušnje strank glede vsakodnevne rabe električnih vozil. Pri tem je ovrgel kar več mitov in neresnic, ki se sicer pojavljajo v javnosti kot protireklama odločitvi o nakupu električnega vozila. »Danes tako rekoč vsak električni avto z vsaj 150 kilometri dosega ponuja trikratnik dometa, ki ga potrebuje povprečni Slovenec,« meni Pečjak. »Poleg polnjenja na hitrih polnilnicah razveseljuje dejstvo, da vse več avtomobilskih proizvajalcev v serijske električne avtomobile vgrajuje 22-kilovatne polnilnike, ki so vgrajeni v avtomobile tesla S, električni smart in renault ZOE. Tudi vsi prihodnji električni avtomobili vseh pomembnejših proizvajalcev, kot so Volkswagen, BMW, Mercedes, bodo opremljeni z njimi. To pomeni, da bomo lahko električni avto hitro polnili tudi v mehaničnih delavnicah, gostinskih obratih in povsod tam, kjer so stavbe opremljene z močnejšim električnim priključkom vrste 3 x 32 A.«



Dejstvo, da so nabavne cene električnih avtomobilov danes še visoke, sicer drži. Če pa primerjamo električni in klasični avtomobil skozi življenjsko dobo skupaj z vsemi stroški vzdrževanja in goriva, lahko ugotovimo, da pri klasičnem avtu pri prevoženih 140.000 kilometrih več kot 10.000 evrov plačamo za gorivo, medtem ko nas »gorivo« za električno gnano vozilo pri enaki količini prevoženih kilometrih stane vsega nekaj 100 evrov.



Subvencija za nakup serijskega ali predelanega električnega avtomobila je v Sloveniji ta hip med višjimi v Evropi, oprostitev cestne takse pa še dodatna pozitivna spodbuda za odločitev za nakup električnega vozila. Električni avto ima precej manj sestavnih in obrabljivih delov, zato je tudi strošek rednega vzdrževanja zanemarljiv v primerjavi s stroški vzdrževanja avtomobilov, opremljenih z motorji z notranjim izgorevanjem.



Elektrike je dovolj



Izkušnje uporabnikov električnih vozil še kažejo, da baterije ne izgubljajo svoje zmogljivosti tako hitro, kot laično menijo posamezniki. Pečjak je na osem let starih akumulatorskih baterijah v avtomobilu s 150.000 prevoženimi kilometri izmeril le 5-odstotni padec njihove zmogljivosti. V prid elektrifikaciji predvsem mestnih avtomobilov govori tudi dejstvo, da največje onesnaženje s strupenimi dušikovimi oksidi, ogljikovodiki in trdnimi delci avtomobil povzroča v prvih petih do desetih minutah, dokler se ne ogreje na delovno temperaturo. V mestih, zaradi kratkih razdalj in pogostega speljevanja in zaviranja, namreč tudi najsodobnejši motorji dosegajo največ petodstotni izkoristek goriva. Povsem neizkoriščeno pa je gorivo, ki ga vozilo porabi v prostem teku pri čakanju pred semaforjem. Nasprotno motor v električnem avtomobilu pred rdečim semaforjem, ker takrat ne deluje, ne porablja nič energije. Tudi če bi ta hip v Sloveniji zamenjali polovico voznega parka z električnimi vozili, bi po oceni Pečjaka zdajšnja električna infrastruktura zmogla celotno breme napajanja baterij teh vozil. Dodaja še, da ne bi potrebovali nobene nove elektrarne, če bi večino avtomobilov pametno polnili ponoči, ko se v elektrodistribucijskem sistemu pojavljajo presežki. Pa še elektrodistributerji bi bili bolj zadovoljni, ker bi bilo prenosno električno omrežje enakomerneje obremenjeno.



Sporočilo Zero Toura 2016 se glasi: električna vozila so zelo uporabna in primerna za povprečnega Slovenca ter obenem niso tako draga, kot se zdijo na prvi pogled. Stroški na prevožen kilometer, če avtomobil polnimo na domači vtičnici, so zanemarljivi. Obenem pa sta okoljski in družbeni vidik rabe električnih vozil izjemno pozitivna.