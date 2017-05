Vozniki, previdno! Tako je na primorski avtocesti

LJUBLJANA – Nevihta, ki je zajela dele Slovenije, že povzroča težave. Trenutno je najhujše na primorski avtocesti, poroča prometnoinformacijski portal, kjer je promet zaradi nevihte med Vrhniko in Ljubljano hudo oviran.

Ob tem opozarjajo voznike, naj nikar ne ustavljajo pod nadvozi, saj je to izredno nevarno.

Agencija za okolje opozarja, da bo takšno vreme vse do ponedeljka. Do tedaj so tudi izdana rumena opozorila zaradi nevarnosti neviht.