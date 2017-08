Voznik dobil odpoved kar na avtobusu

KOPER – Dolgoletni voznik avtobusa, ki vozi pri podjetju Arriva Dolenjska in Primorska med Koprom in Piranom, se je kljub temu, da ima samo par let do upokojitve, odločil, da bo opozarjal na hude stiske voznikov avtobusov. »Slednjim se znova in znova nalagajo nove delovne obveznosti, plačilo za opravljeno delo je preslabo, profit ostaja lastnikom tudi na račun varnosti tako voznikov in potnikov kot tudi drugih udeležencev v cestnem potniškem prometu,« je za Novice povedal Endrej Mesaroš, ki bo septembra dopolnil 60 let in ki mu je odvetnica v nedeljo kar na avtobusu poskušala vročiti redno odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov.

Sindikalni zaupnik od leta 2015

Mesaroš, ki je leta 2015 sprejel funkcijo sindikalnega zaupnika v reprezentativnem sindikatu Arriva Dolenjska in Primorska pojasnjuje: »Že vse od začetka sem svojo funkcijo vzel zelo odgovorno. Že v letih 2015, 2016 sem delodajalca neprekinjeno opozarjal na stiske, s katerimi se srečujejo vozniki avtobusov.

