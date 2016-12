Vozil ga je Ranković, zdaj bi ga kupil sin

Ko je podjetje iz Coventryja leta 1961 na avtomobilističnem sejmu v Londonu predstavilo jaguarja MK 10, je bil nesporna zvezda razstave. Vse do leta 1992, ko je Jaguar predstavil XJ 220, je veljal za največji avto, kar so jih izdelali pri tem podjetju. Namenjen je bil ameriškemu trgu in je bil prvi model, ki je imel motor V12. A ne le to: s 5,10 metra ni bil samo zelo dolg, ampak je imel tudi pomembno tehnično novost, neodvisno zadnjo premo, ki je motorju zagotavljala, da se je udobno držal ceste. Testi, ki so jih šele leto po londonski predstavitvi opravili kritiki, so pisali o še eni zmagi Jaguarja oziroma o MK 10 kot avtomobilu, »na katerega je vredno čakati«. Model pa še danes opisujejo z besedami, kot so luksuz, prostornost, redkost.



Zariban motor



Toda luksuzni avtomobil, ki je v Vuzenici, je vijugal po jugoslovanskih cestah. V njem se je vozil Aleksander Ranković, jugoslovanski notranji minister in podpredsednik SFRJ, ki je bil leta 1966 odstranjen z vseh položajev in je izginil s političnega prizorišča. Kakšna je bila usoda avtomobila, Kremzerjevi ne vedo, saj so ga izsledili nekaj pred letom 2000 v Zagrebu in ga kupili.



»Avto je bil potreben temeljite obnove, saj je bil motor zariban,« pravi Helena Kremzer, ki je tudi vodnica po njihovem muzeju. Lotili so se temeljite obnove avtomobila, vendar se je zataknilo pri nabavi novega motorja. »Preprosto ga nismo našli,« pravi sogovornica. Poskusili so tudi prek znanca v Nemčiji, ki se je ukvarjal s popravljanjem starodobnikov, a jim je želel po enem letu vrniti akontacijo, saj motorja ni našel. »Vztrajali smo, naj išče naprej, tako da je potem spet minilo eno leto, ko nas je poklical in povedal, da je našel avtomobil v Izraelu. Potem ga je pripeljal, obnovil motor in smo ga dali v avtomobil,« pravi Kremzerjeva. In kot zanimivost doda, da se je pred kratkim pri njih oglasil človek, ki je rekel, da se za ta avtomobil zanima Rankovićev sin, ki bi ga kupil: »Nismo še razmišljali o tem, ali bi ga prodali ali ne.«



V muzeju, ki deluje v sklopu družinskega podjetja Okis, pa imajo tudi druge zanimivosti iz naše preteklosti, od peči, gramofonov, lestencev do čajnih servisov in vrtalnih ter pletilnih strojev. Toda med prevoznimi sredstvi sta opazna fičo z letnico 1978 in traktor kramer, letnik 1954. Razstavljenih imajo tudi sedem motorjev, med njimi pucha iz leta 1929, ki je dolgo čakal na obnovo, in 12 mopedov, med katerimi je tudi rog, ki ga je okoli leta 1965 vozila naša sogovornica. Da ne omenjamo koles: imajo jih kakšnih 30, a jih je le sedem v muzeju, vendar v popolni opremi: z registrskimi tablicami, pumpami, zvonci na poteg, karbidovko, torbico z gumilesngo in flikami …