Volneni škorenjci in copati iz nebes

Čevlji in škornji so najnovejši izdelki iz polstene volne, ki so jih ustvarile solčavske mojstrice. Foto: Bicka

SOLČAVA – V Logarski dolini in na Solčavskem je še vedno živih 50 kmetij, ki se ukvarjajo z lesarstvom, živinorejo in rejo drobnice. Od tega je 15 turističnih oz. izletniških kmetij, ki poleg neskončno lepih razgledov ponujajo tudi domače dobrote. Pregovorna prijaznost sicer klenih Solčavcev, ki so ohranili vero v svojo težko in pogosto zelo strmo zemljo, povprečna nadmorska višina tamkajšnjih kmetij je nekaj manj kot 1000 metrov, je postala danes najbolj iskana vrednota. Pogled na Logarsko dolino se mirno lahko kosa z Bledom ali Bohinjem.

Logarske in solčavske kmetije rešuje velikost, vsaka namreč šteje čez 100 hektarjev, od tega je seveda največ gozda, preostalo pa so pašniki in travniki. Tako rekoč na vseh je še živina, medtem ko ovce redijo na 20, skupno je v občini 400 plemenskih ovac solčavske pasme, ki vsako leto dajo nekaj manj kot 800 jagnjet. Število ovc sicer ne upada.

Kot nam je povedala direktorica Centra Rinka, zavoda za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega Mateja Brlec Suhodolnik, je v občini Solčava, ki geografsko zajema Solčavsko in Logarsko dolino in šteje skupaj 540 prebivalcev, v turizmu zaposlenih okoli 12 odstotkov prebivalcev. Ovčereja v občini nima resnih gospodarskih dimenzij, saj imajo posamezni rejci od pet do 30 ovac, ki popasejo pašnike.

V Solčavi so pred leti sicer ustanovili Zadrugo Solčava za vzpodbujanje ovčereje v rejo za meso, zato so želeli postaviti klavnico, vendar se zgodba na eni strani zaradi zahtevnih predpisov, po drugi pa zaradi predimenzioniranosti projekta žal ni izšla.



Kljub temu kmetje ne opuščajo svojih kmetij, večina ima mlade naslednike oziroma prevzemnike, ki so pri volji garati na gorskih kmetijah, območjih z omejenimi dejavniki kmetovanja, ki pa jih država po drugi strani v nasprotju z Avstrijo, Nemčijo, Italijo ali Švico ne podpira posebno. Logarci in Solčavci so vse, kar imajo danes, ustvarili in ohranili sami s svojo pridnostjo in prepričanjem, da imajo prav.



Solčavske žene in dekleta so se že pred leti v sklopu omenjene propadle zadruge družile v krožku, v katerem so želele ohraniti tradicionalne veščine izdelave copat, klobukov, pokrival in oblačil iz volne. Zadruge ni več, a Logarice in Solčavke se niso dale in pred petimi leti so ustanovile Društvo Bicka, ki v lokalnem narečju pomeni ovčka in ga danes vodi požrtvovalna domača mojstrica polstenja Vida Matk. Danes 18 članic društva izdeluje in promovira izdelke iz volne avtohtone jezersko-solčavske pasme ovac. In da ne bo pomote, v društvu je polovica mladih deklet, ki želijo poustvarjati to avtohtono kulturo ustvarjanja izdelkov iz volne.

Med njimi je tudi 34 letna Špela Orešnik, ki se je po študiju restavratorstva lotila izdelovanja polstenih, se pravi po domače filcanih izdelkov. V župnišču si je uredila atelje, kjer nastajajo prave umetnine. »Izdelujemo nakit, modne dodatke, šale, torbe, oblačila, pred tednom pa smo izdelale tudi filcane čevlje in škornje,« pove Orešnikova. Gre za zelo zahtevno izdelavo obutve, znanje, ki se je v Sloveniji izgubilo, zato je delavnico za solčavske filcarke o izdelovanju čevljev vodila znana ukrajinska mojstrica Tatjana Danilova.

Orešnikova je pred letom in pol odprla svoj s.p. in zdaj poskuša živeti od polstenih izdelkov: »Je težko, prodajam po sejmih in v ateljeju, a preživim,« pravi pogumna filcarka iz Solčave, ki je prepričana, da imajo izdelki iz volne prihodnost. »Copati iz filca so copati iz nebes, brez težav zdržijo pet let, škornji bodo prav tako dolgo.«



Modna revija V soboto in nedeljo, 23. in 24. septembra, bodo v Solčavi pripravili 7. dvodnevni Festival ovčje volne Bicka. V soboto bodo v Centru Rinka odprli razstavo polstenih in volnenih slik in prikazali film o jezersko-solčavski ovci. V nedeljo pa si bodo lahko obiskovalci ogledali proces obdelave volne, od striženja ovc, odbiranja volne in krtačenja do predenja. Potekale bodo delavnice polstenja, vrh festivala pa bo modna revija ročno izdelanih oblačil in dodatkov. Za kulinarične užitke bodo pripravili odlične jedi iz jagnjetine.