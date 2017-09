Volkovi pod Krimom poklali čredo ovac

KAMNIK POD KRIMOM – Kar se je v noči na nedeljo zgodilo na travniku blizu stanovanjskih hiš sredi slikovitega naselja Kamnik pod Krimom, lahko označimo z eno besedo – pokol. "Bil sem šokiran. Že tako sem bolj čustven človek in sem potem slabo spal. Vanje sem vložil štiri leta ljubezni in dela. Na začetku sem jih pasel ročno!" nam pove Anže Gallus Petelin, lastnik devetih zdaj poklanih brejih ovac, enega mladička in enega odraslega ovna. In nas od hiše odpelje do bližnjega travnika, posejanega s kadavri drobnice. Vso pot nas spremlja njegov pes Bont, ki je odraščal z ovcami in so ga takoj sprejele. "Samo ovna so pojedli," razloži Anže in med hojo mimo nesrečnih ovac pokaže na glavno ovco, Šefico, kot jo je poimenoval. A ko se približa kraju, kjer je v nedeljo zjutraj zagledal pobito čredo, najprej onemi, nato pa reče: "Ovna ni več. Očitno so prišli nazaj. Še lovci so mi rekli, da nazaj zagotovo ne bodo prišli."

Po pripovedovanje kmetov in lovcev je na pobiti drobnici viden ugriz, značilen za volka.



10 volkov je do 30. septembra 2018 predvidenih za odstrel.

Anže je čredo sicer zavaroval s posebno električno ograjo. Ko jo je postavljal, se je tudi pozanimal, ali bo dovolj dobra za preprečitev napada zveri. Pomirili so ga, naj ne skrbi in da bodo ovce zagotovo na varnem. Zdaj je, kar je. Škoda, pravi, ni majhna, saj ena žival stane okoli 100 evrov, da o tem, da so bile breje, ne govorimo. Ker so mu ostale le še tri mlade ovce, bo moral čredo ustvariti skoraj od začetka. "Tri do štiri leta potrebuješ, da jo ustvariš," razloži in še, da bo spomladi kupil nove ovce.

Nevarni odpadniki iz tropa

Zveri na tem območju pod Krimom po pripovedovanju domačinov povzročajo vedno več škode. Pred dnevi je medved razrahljal okrogle bale sena, zdaj so napadli volkovi. Med ljudmi slišimo, da bi morala država in lovci stopiti na stran kmetov in jih zaščititi. Veliko kritik leti na naravovarstvene organizacije, ki so s pritožbami ustavile odstrel volkov. Ti naj bi se zato preveč namnožili, govori se, da jih je samo na drugi strani gore, na območju Borovnice, 18, na kamniški strani pa šest. Zadnji naj bi bili predvsem odpadniki iz tropa in naj bi bili še bolj nevarni.

O številu volkov pod Krimom nam je Rok Černe z zavoda za gozdove povedal, da naj bi jih bilo okoli pet, toliko osebkov namreč šteje povprečen trop volkov v Sloveniji (skupno naj bi bilo pri nas okoli 60 živali v desetih tropih). Na območju Rakitne je trop, ki se je tja v obdobju poleganja mladičev premaknil z območja Menešije. Večji pokoli se zgodijo ravno v tem času, ko začnejo mladiči hoditi skupaj s tropom naprej in se medtem seveda učijo, kako loviti.

Černe pravi, da je izjemno pomembno, da ovce zaščitimo z mrežasto električno ograjo, visoko 1,7 metra, njen obod pa mora obsegati 400 metrov, da se lahko ovce umaknejo, sicer preplašene stečejo do ograje, jo poškodujejo in tako postanejo lahek plen.

Glede odstrela pravi, da s tem dosežemo le, da se bo manj volkov širilo na nova območja, nikakor pa ne pomaga pri odstranjevanju škode, kajti če ovce ne bodo dovolj dobro zaščitene, se bodo napadi nadaljevali.

Letos je bil načrtovan odstrel 10 volkov, a zaradi nasprotovanj okoljevarstvenih organizacij so ustrelili le tri, enega volka pa so našli mrtvega.



Število volkov narašča Ministrstvo za okolje in prostor je včeraj objavilo novico, da so pripravili osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za obdobje do 30. septembra 2018. Predvideva odvzem 108 rjavih medvedov, od tega z odstrelom 88 osebkov, in 10 volkov. "Rezultati spremljanja stanja pri volku od začetka izvajanja monitoringa kažejo, da številčnost raste," so med drugim zapisali.

image_12279_0.jpg: To je ostalo od ovna.



image_12279_1.jpg: Anže Gallus Petelin je bil v šoku. FOTO: Marko Feist



image_12279_2.jpg: Grozljiv pogled na travniku blizu naselja FOTO: Marko Feist



image_12279_3.jpg: Anže ocenjuje škodo: štiri leta dela in ljubezni je šlo v nič. FOTO: Marko Feist



image_12279_4.jpg: Bont le nemočno gleda proti pobitim ovcam. Foto: Marko Feist