Volišča zaprta: čaka se izid

LJUBLJANA – Po Sloveniji so se ob 19. uri zaprla volišča, na katerih je 1,71 milijona volilnih upravičencev lahko glasovalo o zakonu o drugem tiru železniške povezave med Divačo in Koprom. Do 16. ure je bila udeležba 14,30-odstotna, kar je za 10,69 odstotne točke manj kot leta 2015 na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Po zaprtju volišč bodo naprej objavili izide predčasnega glasovanja, ki je potekalo med torkom in četrtkom. Predčasnega glasovanja se je v treh dneh udeležil 14.201 volivec oz. 0,83 odstotka vseh upravičencev, kažejo podatki Državne volilne komisije (DVK). Pred dvema letoma je na referendumu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v tem času predčasno glasovalo 24.480 volilvev oz. 1,43 odstotka vseh upravičencev.

Volilni organi bodo sproti objavljali preštete glasove. Glavnino glasovnic naj bi prešteli pred 21. uro, ko bo torej znana okvirna slika referendumskega rezultata.

Za zavrnitev potrebna večina udeležencev in 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev



Na uradne izide referenduma bo treba počakati, in sicer zaradi nove referendumske ureditve, po kateri se mora za zavrnitev zakona na referendumu izreči večina udeležencev referenduma, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Glede na volilne imenike, pripravljene pred tokratnim referendumom, to pomeni okrog 340.000 volivcev.

Takšna ureditev je v veljavi od sprememb ustave leta 2013 in zagotavlja strožje pogoje za zavrnitev zakona. Referendum o drugem tiru je tretji referendum doslej, izpeljan po teh pravilih. Junija 2014 pobudnikom referenduma zaradi prenizke udeležbe ni uspelo zavrniti novele zakona o arhivih. So pa volivci na referendumu decembra 2015 zavrnili novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.