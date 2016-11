Vojaški motorji na novi misiji

KOČEVJE – Začetnika zgodbe o skupini motoristov, ki se vozijo s prepoznavnimi moto guzziji falcone nuovo 500, sta Filip Filipidis in Zdravko Kaluža. Ta Kočevarja oziroma Kočevca sta prva imela značilno pobarvana in opremljena motorja s prepoznavnim zvokom. To so neverjetno trpežna vozila, ki so jih najprej uporabljali italijanski karabinjerji in italijanska vojska, naredili pa so tudi civilno različico. Pri nas so predvsem v spominu starejše generacije mož, saj jih je vozila policija jugoslovanske vojske.



Po dele v Srbijo



»Mi vsi smo služili v JLA in smo te motorje videli v živo,« pravi Milan Štupar, Kamničan, ki si je nuovo falconeja 500 kupil izrecno zaradi družbe Kočevarjev in Ribničanov. Pravzaprav za vse člane skupine velja, da imajo še druge motorje različnih tipov in letnikov. Vsem pa je skupno, da so najprej ljubitelji starodobnikov, šele potem so ljubitelji moto guzzija nuovo falcone 500. So člani Oldtimer cluba Škofljica, ki je največji v Sloveniji.



Podjetje Moto Guzzi je edino v Evropi, ki je leta 1921 začelo proizvodnjo motorjev, in ne česa drugega, in velja za najstarejšega evropskega proizvajalca motorjev. Nuovo falconeja 500 so izdelovali med letoma 1969 in 1976. To je zadnji klasični motor, ki dela pod nizkimi obrati in ima poseben zvok. Ima nožni vžig, posebnost pa je tudi prestavna ročica, ki ni na levi, ampak na desni strani, pedal za zavoro pa je prav tako na drugi strani, kot smo vajeni.



Vsak, s katerim se vozijo tudi na dolge proge – tudi do Grčije ali Nordkappa in nazaj –, ima svojo zgodbo, kako je prišel do zdajšnjega lastnika: iz Italije, Srbije, Bosne... In niso bili v najboljši formi, tako da so jih morali temeljito obnoviti, tudi če so imeli malo prevoženih kilometrov. »Izkazalo se je, da teh motorjev ni tako malo, kot smo mislili, a so bili vsi potrebni popravila, tako da smo morali vsakega podreti in temeljito obnoviti,« pravi Milan Štupar.



Posebna zgodba je tudi iskanje delov. Nikoli niso bili tako razširjeni kot BMW ali NSU, zato se je tržišče že precej zožilo. A vendar se v Srbiji še vedno najde kose, ki pa so primerno dragi. Potem ko je obnovljen, pa je neuničljiv. »V resnici je kot tank,« pravi Leon Lovšin. Tudi na daljšo pot se lahko mirno odpravijo, razloži: »Z eno dobro svečko boš zagotovo prišel domov.«



Skupina Kočevarjev in Ribničanov z enim Kamničanom se je začela skupaj potepati pred štirimi leti. Postali so lepo presenečenje in popestritev različnih shodov starodobnikov in motorjev. Ljudje jih vedno opazijo in nekateri – predvsem na Hrvaškem – tudi komentirajo rdečo zvezdo, ki je na motorju. »V Italiji nas je takoj, ko smo se ustavili, obkrožilo po deset, petnajst Italijanov, ki so bili navdušeni nad motorji, ki so del njihove in tudi naše tradicije,« pravi Leon Lovšin. Ali kot pravi Zdravko Kaluža: »Vsakič, ko sedem nanj, je novo doživetje. In to je tisto pravo.«