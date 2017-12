Vojaki s Trdinovega vrha zahtevajo dodatek za delo v tujini

LJUBLJANA – Slovenski vojaki, ki so nastanjeni v vojašnici na Trdinovem vrhu, zahtevajo dodatek za delo v tujini. Arbitražno sodišče je namreč pred pol leta odločilo, da vrh pripada Hrvaški, a vojaki vojašnice za zdaj še niso zapustili, saj Hrvaška arbitražne sodbe ne priznava.

Vojaki naj bi jo zapustili šele, ko bo slovenski vladi uspelo doseči dogovor s Hrvaško, zato za zdaj objekt še ostaja v posesti Slovenije.

Vojaki pa so zdaj prek sindikata ministrstva za obrambo na pristojno ministrico Andrejo Katič naslovili pismo, v katerem jo pozivajo k izplačilu dodatka za delo v tujini, saj Trdinov vrh zdaj pripada Hrvaški. Zapisali so, da je ne glede na mnenje sosednje Hrvaške jasno zapisano, naj v objektu ne bo več pripadnikov Slovenske vojske. Ministrico so pozvali, naj se opredeli, kako bo z izplačilom dodatka, če bodo vojaki ostali tam tudi po iztečenem roku (29. 12. 2017) implementacije arbitražne sodbe.

V sindikatu še pozivajo ministrico k ustreznemu plačilu tistih, ki so od leta 1991 izvajali naloge na Trdinovem vrhu, saj so se ves čas izvajanja nalog nahajali na tujem ozemlju. Dodajajo še, da gre za obliko dela v tujini, ki je v zakonodaji jasno opredeljena.