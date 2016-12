Vogrinec: Tina si uničuje imidž

LJUBLJANA – Na Pohorju se nestrpno pripravljajo na tekmo Zlata lisica v upanju, da bi zavoljo slovesa od Tine Maze skovali še kak evro več. A se lahko kaj hitro zgodi, da sploh ne bo startala! »V reprezentančnem dresu bo nastopila, če bodo vsi zlati sponzorji prispevali določena finančna sredstva in bi tako pridobila 90.000 evrov. V nasprotnem primeru namerava nastopiti v svojih oblačilih in dresu, na katerem so njeni sponzorji,« so navedli v izjavi za javnost pri Smučarski zvezi Slovenije.



Nimajo denarja



»Če bi ustregli tovrstnim zahtevam, bi ogrozili finančno stabilnost panoge, predvsem pa prihajajočim generacijam poslali napačno sporočilo. Treba je vedeti, da je z vsemi sponzorji podpisana pogodba, odnos je definiran. Ni pa nikjer definirano, da bi dali sponzorji kaj več. Tudi v tem primeru ne moremo drugače ukrepati,« so še poudarili na smučarski zvezi in spomnili na tri zadeve, ki ji mora Tina urediti, če želi 7. januarja na start tekme svetovnega pokala. Prijava na tekmo je mogoča do 31. decembra 2016. Tina pa mora do takrat urediti članstvo v matičnem klubu/društvu (Modra kartica sezona 2016/2017) ter podpisati pogodbo z zvezo. Miha Verdnik, vodja panoge alpsko smučanje, je tudi priznal, da Tina v letu 2016 ni dobila sredstev, saj ni niti tekmovala niti trenirala. Ji pa bodo cekine namenili zdaj. A daleč od zaželenih 90 tisočakov.

