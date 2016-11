Vogrin za Lentherm predlagal prisilno poravnavo

LENART – Negotovosti za okoli 50 zaposlenih v lenarškem podjetju Lentherm, ki že od konca septembra stavkajo na domu, kljub temu, da je nedavno že kazalo na rešitev, očitno še ni konec. Manjšinski lastnik in direktor Ivan Vogrin, ki je zaposlenim takrat obljubil, da se umika iz podjetja, je ta teden namreč vložil predlog za začetek prisilne poravnave.

Kot je v predlogu zapisal Vogrin, ocenjuje, da bo izvedba finančnega prestrukturiranja omogočila podjetju, da bo postalo kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobno, upnikom pa bodo zagotovljeni boljši pogoji za poplačilo njihovih terjatev kot v primeru stečaja.

Kot je razvidno iz spletne strani Ajpesa, mariborsko sodišče o predlogu še ni odločilo, pač pa je predlagatelja pozvalo, da v 15 dneh dopolni predlog s poročilom o finančnem položaju in poslovanju, revizorjevo poročilo o finančnem položaju in poslovanju, načrt finančnega prestrukturiranja in poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti. Ob tem mora poravnati začetni predujem v višini 1292 evrov.

V sindikatu SKEI o njegovi vložitvi predloga za prisilno poravnavo niso bili seznanjeni, predsednik mariborske območne organizacije Martin Dular pa je povedal, da obljube o prihodu novega lastnika in poplačilu delavcev doslej niso bile izpolnjene. Več bo znanega po ponedeljkovem vnovičnem sestanku z zaposlenimi.

Obljubljeni odhod

Pred dvema tednoma se je zaposlenim predstavil Maximilian Slavič, potencialni novi lastnik družbe, iz katere naj bi se umaknila sedanja lastnika Damir Jelenko in Ivan Vogrin. Slednji, ki so ga takrat po treh mesecih le spustili v podjetje, je delavcem obljubil odhod iz podjetja, a očitno te obljube za zdaj ni izpolnil.

Nekdanji poslanec in lenarški župan je takrat delavcem razložil, da je marca v podjetje prišel samo zato, da bi podjetje preživelo, saj je bilo tik pred stečajem. »Iz istega razloga se danes tudi umikam, saj želim, da podjetje preživi,« je 21. oktobra zagotovil Vogrin.

Podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo grelnikov vode, solarnih kolektorjev, toplotnih črpalk, hidroforjev in zalogovnikov toplote, trenutno zaposluje 52 ljudi. Od marca ga vodi Vogrin, a sta imela z Jelenkom, ki ga podpirajo tudi delavci, zelo različne poglede na možne načine reševanja zadolženega podjetja. Jelenko ima v lasti 76, Vogrin pa 24 odstotkov podjetja.