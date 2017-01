Vodstvo UKC Maribor: Z urologi dosegli dogovor

MARIBOR – Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je s štirimi urologi, ki so decembra lani dali odpoved, načeloma doseglo dogovor, da ostanejo. »Dogovor z urologi je bil načeloma dosežen. Pričakujemo, da bodo urologi, ki so podali odpoved o zaposlitvi, to preklicali,« so potrdili v bolnišnici.

»V prihodnjih delovnih sestankih nadaljujemo pogovore na to temo,« so še dodali. Druge podrobnosti niso znane. Tako ni jasno, s čim so zdravnike uspeli prepričati, da ostanejo, in kakšna bo usoda predstojnika oddelka za urologijo Dejana Bratuša, s katerim so prišli v konflikt.

Da so dosegli dogovor z zdravniki, je za časnik Dnevnik že v torek povedal vršilec dolžnosti direktorja UKC Maribor Janez Lavre. »Vse podrobnosti še niso dorečene. V prihodnjih dneh bomo pripravili skupno izjavo za javnost. Ključno je, da so umaknili odpovedi,« je dejal.

Dali odpoved

Po sobotnem poročanju Večera so štirje urologi konec decembra dali odpoved, domnevno zaradi težavnega odnosa s predstojnikom Bratušem. Tako strokovna direktorica UKC Maribor Darja Arko kot Bratuš, ki je na položaju že sedem let, sta bila nad to potezo presenečena, saj da do lanskega poletja s tega oddelka ni bilo pritožb.

Odpovedni rok naj bi se omenjenim štirim urologom iztekel 18. februarja. Kljub njihovemu morebitnemu odhodu bi na oddelku za urologijo UKC Maribor po besedah Arkove in Bratuša uspeli organizirati delo z razpoložljivimi kadri.