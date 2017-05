Vodna zabava na kvadrat

Pa veste, kje v Sloveniji je na voljo najboljša vodna zabava? Zaviti tobogani z zvočnimi in vizualnimi efekti, družinski tobogani, termalni bazeni, skakalni bazen s skakalnico, vodne masaže, gejzirji, hitra reka in slapovi, protitočno plavanje, kopanje v črni termo-mineralni vodi in obilo drugih vodnih in obvodnih aktivnosti, po katerih si boste zapomnili letošnje poletje, vas čaka v Termah 3000 – Moravske Toplice.

Poletje, ki združi in osveži vso družino

Terme 3000 – Moravske Toplice ponujajo obilje dobrega za vse: najmlajše, radovedne, pogumne, aktivne, gurmane, pustolovce, romantike. Razlog več, da letošnje počitnice morda preživite v krogu razširjene družine. Najmlajši bodo navdušeni nad otroškimi animacijami, malo večji nad vodnim parkom in tobogani, starši se bodo sproščali ob bazenu, v savnah in na masažah ali pa raziskovali Prekmurje v tekaških copatah in na kolesu. Babice in dedki si zelo radi privoščijo blagodejno kopanje v črni termo-mineralni vodi, ki blaži številne zdravstvene tegobe. Med drugim lajša revmatske bolezni, pospešuje okrevanje po poškodbah in operacijah, izboljšuje prekrvavitev, pomaga pri zdravljenju kožnih bolezni in izboljšuje splošno počutje.

Črna termo-mineralna voda je še posebej aktualna poleti, saj ima tudi fotosenzibilen učinek, zato bo vaša koža na soncu hitreje porjavela. Foto: Sava Hotels & Resorts

Preverite posebno poletno ponudbo v Termah 3000 – Moravske Toplice

Ste pripravljeni na športne izzive?

Vaš prvi športni izziv v Prekmurju je lahko luknja številka 9 na igrišču za golf pri hotelu Livada Prestige z najdaljšo luknjo v Sloveniji. Če boste žogico dobro zadeli, lahko poleti skoraj 600 metrov! Prekmurske ravnice in griči sicer kar vabijo k vrtenju pedalov. Nepozaben bodo tako jutranji tek po rosnih prekmurskih brezpotjih kot tudi večerni sprehodi po potkah v okolici term.

V Prekmurju lahko v enem dnevu prekolesarite tri države. Če bo prekmurska ravnina za vas premalo, zavijte še na Goričko, kjer si boste na gričkih dodobra predihali pljuča. Foto: Sava Hotels & Resorts

Najmlajše vsak dan na in ob bazenu čaka nova štrkastična zabava. Štrk Viki jih bo poučil o kristalih, jih odpeljal na kmetijo, jim pokazal zvezde, predstavil škrate in vile ter plesal z njimi. Preživeli bodo tudi dan brez moderne tehnologije in uživali na njegovem travniku z igrali, peskovnikom, skakalnim gradom in trampolini. Foto: Sava Hotels & Resorts

Izbrani okusi Prekmurja za nov zagon

Po vodnih in drugih norčijah se bosta še kako prilegla prekmurski burger in prekmurska limonada. Pravo kulinarično doživetje je prekmurska večerja, na kateri boste vaše brbončice razvajali s pristnimi prekmurskimi okusi, pripravljenimi po receptih naših babic.

Prekmurje v sodobni preobleki okusite v obliki Locate Panonie, ki jo je zasnoval kuharski mojster Danilo Kozar v slaščičarni Cafe Praline v Termah 3000 – Moravske Toplice. Sodobna izvedba prekmurske gibanice še bolj tekne v kombinaciji s prekmurskim zeliščnim napitkom, ki ga pripravljajo v sodelovanju z eko-socialno kmetijo Korenika. Foto: Sava Hotels & Resorts

Nasvet za dobro se imet v okolici term

Prekmurje je dežela, kjer lahko uživate v prelepih razgledih na ravnice in griče ter v zakladnici lokalne kulinarike in vrhunskih vin. Okolica Term 3000 – Moravske Toplice ponuja številne priložnosti za pristno doživetje Prekmurja: obisk pustolovskega parka pri Bukovniškem jezeru, kjer je tudi 26 energijskih točk in izvir Sv. Vida, spust po reki Muri, obisk doživljajskega parka Vulkanija ter eko-socialne kmetije Korenika je le nekaj idej. Več jih poiščite na Nasvet za dobro se imet.

Vodni užitki tudi pod oblačnim nebom

V Termah 3000 – Moravske Toplice bodo to poletje vodni užitki zagotovljeni tudi, če se bodo na nebu pojavili oblaki. Od julija bo odprto prenovljeno notranje termalno kopališče, do njega pa se boste sprehodili po Prekmurskem mostu, v katerem boste videli, okusili, otipali, slišali in povonjali Prekmurje, ali pa si povrnili dobro počutje s kristali in kromoterapijo. Foto: Sava Hotels & Resorts

Že to poletje boste lahko Prekmurje užili v novih apartmajskih hiškah, ki svoj navdih iščejo v tipičnih prekmurskih hiškah, kritih s slamo – cimpračah. Hiške, obdane z zelenjem in senco, bodo vaša popolna sprostitev v naravi – sredi prekmurskih travnikov z zelišči in rastlinami, ki blagodejno vplivajo na zdravje in dobro počutje, ter v kraljestvu štorkelj in čebel, ki si svoje bivališče poiščejo tam, kjer je okolje najbolj kakovostno in čisto. Foto: Sava Hotels & Resorts