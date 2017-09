Vodna ujma: ogrožene so hiše, voda zalila podvoz

POLZELA – Nebo se je odprlo že v četrtek, po večjem delu države še vedno lije kot iz škafa. Oblino deževje pa v sobotnem popoldnevu povzroča kopico težav, saj reke prestopajo bregove, meteorna voda pa zaliva številne objekte.

Tako uprava za zaščito in reševanje poroča o vdoru meteorne vode v stanovanje v Trbovljah, v Polzeli poročajo o ogroženi hiši zaradi meteorne vode, prav tako v Braslovčah in v Zideh.

Ob 14.46 so sporočili, da voda zaliva podvoz na Zaloški cesti v Ljubljani, ob 14.49 pa narasla voda iz potoka ogroža objekt v Gori pri Pečah.

Ob 14.58 se je v Vitanjah podrlo drevo, ob 15.24 je uprava za zaščito in reševanje poročala o ogroženem objektu v Brdu, prav tako pa meteorna voda ogroža stanovanjski objekt v Dobrni.

V Dolu pri Ljubljani ob 15.31 poročajo o ogroženi bencinski črpalki, v Studencah pri Žalcu pa voda ogroža stanovanjski objekt.



Ob 15.45 meteorna voda ogroža industrijski objekt, Ples, Moravče, ob 15.57 črpanje meteorne vode v Topolšici, ob 16.20 črpanje vode iz garaže v Vrhniki.



Ob 16.27 uprava za zaščito in reševanje poroča o udaru strele v hiši v Šaleku v Velenju.



Sobota popoldne in noč kritična



Arso opozarja: »V soboto popoldne in ponoči bo občasno močneje deževalo. Predvsem v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji bodo vodotoki naraščali, možna bodo razlivanja posameznih rek.«



Spremljajte, kje in kako močno bo deževalo:





Kakšno je stanje pri vas? Vam obilno deževje povzroča težave? Pošljite nam informacije, fotografije ali video, z veseljem jih bomo objavili.