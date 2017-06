Voda zaliva kleti, več cest neprevoznih

PODVELKA – Po včerajšnji hudi uri je (bilo) v več slovenskih krajih vremensko pestro tudi danes.

Pri upravi za zaščito in reševanje so sporočili, da je ob 17.31 na območju občine Podvelka zaradi neurja meteorna voda zalila in ogrozila več objektov, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Več cest je neprevoznih. Ceste sanirajo dežurni delavci Cestnega podjetja VOC Celje. Na terenu so gasilci PGD Brezno-Podvelka, Ožbalt, Ribnica na Pohorju in Kapla. Aktiviran je bil tudi občinski štab CZ občine Podvelka. Na terenu je v pomoč tudi gradbeni stroj. Plaz se je sprožil tudi na železniško progo v naselju Rdeči Breg, sanirajo pa ga dežurni delavci z železnice.



Ob 18.00 je v Pamečah v občini Slovenj Gradec meteorna voda zalila kletne prostore večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Pameče-Troblje in Komunalno podjetje Slovenj Gradec so odmašili komunalni jašek, da je voda odtekla. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. Okoli 18.00 je na cesto Ruta–Lovrenc na Pohorju neurje z močnim nalivom naneslo kamenje. Cesta je bila neprevozna tudi zaradi več podrtih dreves. Obveščeni so bili delavci cestnega podjetja CP Ptuj. V Lovrencu na Pohorju je drevo padlo na električne žice in se žge, so ob 19.19 sporočili na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Hudo zlasti na območju Krškega



Po 19. uri meteorne vode povzročajo preglavice na območju Krškega: meteorno vodo so črpali na Sejmiški ulici v Leskovcu pri Krškem, na Ulici MDB 33, v Qlandii Krško in v podjetju Resistec. O nevšečnostih poročajo tudi iz Brežic, Novega mesta in preostalih posavskih ter dolenjskih krajev.

Po 20.31 je podrto drevo oviralo promet na cesti Račje selo–Hudeje pri Vejarju v občini Trebnje, odstranili pa so ga komunalni delavci. Na cesti Krasinec–Griblje na Metliškem pa je bila zgodba podobna, le da so tu posledice odpravili delavci cestnega podjetja iz Novega mesta.

Najhujše padavine so se zvečer pomaknile proti Hrvaški, v večjem delu vzhodne Slovenije je ob 22. uri še vedno deževalo, kar lahko vidimo tudi na spodnji sliki (vir: Arso):



Je tudi vaš kraj zajelo neurje? Pošljite nam fotografije in videoposnetke.