Voda polna fekalij, kmetje pa ob kruh

VOGRSKO – Še ena butalska zgodba se dogaja v Spodnji Vipavski dolini. Kmetje se bolj kot nad naravnimi ujmami, kot sta suša in toča, ki jim redno uničujeta pridelke, hudujejo nad popolnoma neustrezno in zanje škodljivo kmetijsko in okoljsko politiko. Zadnja in zelo trdovratna višja sila, ki jih je prizadela in na katero že leta nimajo nobenega vpliva, je nedelujoč namakalni sistem Vogršček. Ta jim jo je nedavno spet zagodel, saj je voda v njem onesnažena s fekalijami, in to tako močno, da so od upravljavca sistema, to je sklad za kmetijska zemljišča in gozdove, dobili obvestilo, da je njena uporaba omejena. Kar 1000 kmetov, uporabnikov tega namakalnega sistema, od katerega je odvisen njihov pridelek, zato ne more in niti ne sme namakati, kot bi hoteli in za kar tudi plačujejo.



»Mi moramo celo plačevati za vodo in uporabo, namakati pa ne smemo. To je nepravično in nepošteno. Kot da bi živeli v Butalah. Zakaj sploh imamo namakalne sisteme, za katere gredo milijoni evrov, potem pa ne delujejo,« se jezno sprašuje eden od velikih pridelovalcev sadja in zelenjave na Vogrskem. Tako je naveličan in razkurjen zaradi brezbrižnosti državnih uradnikov, da se mu niti ne ljubi več o tem razpravljati v javnosti. »Zgodba se vleče že dolga leta, že pet različnih kmetijskih ministrov je bilo pri nas na ogledih, vsi so nam veliko obljubljali, potem pa šli lepo nazaj v Ljubljano in nič se ne premakne. Ti ljudje sploh ne vedo, kakšne probleme imamo, samo zgovarjajo se drug na drugega,« nam še razloži in se prijazno poslovi, saj da ima ogromno dela.

