Voda ogroža domove, ljudje kličejo na pomoč

Kaj pravijo vremenoslovci? »Vipava poplavlja na območjih pogostih poplav, prav tako se ponekod razlivata Idrijca in Poljanska Sora,« navaja Agencija RS za okolje (Arso). Opozarjajo, da bodo danes popoldne reke v večjem delu države ponovno začele naraščati. »Najbolj bodo predvidoma narasle reke v zahodni in severozahodni Sloveniji, zlasti v porečju Vipave, v zgornjem Posočju, na Gorenjskem in na območju osrednje Slovenije. Reke na omenjenih območjih lahko poplavijo na območjih pogostih poplav. Vipava bo predvidoma poplavljala tudi na širšem območju,« napovedujejo. Zvečer in ponoči bodo naraščale tudi reke v severovzhodni in jugozahodni Sloveniji. Tudi na teh območjih lahko nekatere reke poplavijo na območjih pogostih poplav, piše Arso.