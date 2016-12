Voda iz javnega vodovoda onesnažena. Preberite, kje jo morajo prekuhavati

MAJŠPERK – Ob 8.30 so na področju naselij Podlože, Medvedce in Sestrže v občini Majšperk delavci Komunalnega podjetja Ptuj začeli izvajati dezinfekcijo javnega vodovoda.

Ukrep je potreben zaradi neskladnih mikrobioloških izvidov, ki kažejo na onesnaženje pitne vode.

Vodo, ki se uporablja za pitje in pripravo hrane, je treba do preklica prekuhavati, poroča uprava za zaščito in reševanje.