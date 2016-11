Vnukinja odlepila sesalnik

ŽALEC – Slovenske novice so časopis, ki ne prinaša le kopice zanimivega branja za vso družino, temveč tu in tam koga razveselimo tudi s kakšno nagrado. Tako je bilo na novembrsko soboto, pri Pusovnikovih v Žalcu. Popoldne se je že prevesilo v večer, ko je v kuhinji pred Marijo stopila njena vnukica s časopisom v roki in odlepljeno nalepko. »Poglej, babi, tri enake rožice imaš, to vendar pomeni, da si dobila nagrado,« je ponosno oznanila svoje odkritje. A ker je bila ura že dokaj pozna, bilo je okoli 18. ure, je naša bralka Marija, ki je tudi naša zvesta naročnica, sprva pomislila, da je tako in tako že vse izgubljeno. A jo je mož hip zatem opomnil, da je še dovolj časa, in tako je hitro poklicala v naše uredništvo ter dobila potrditev, da je nagrada, in sicer robotski sesalnik romba 651, res njena. »Zelo sem bila vesela. Še posebno zato, ker še nikoli v življenju nisem nič dobila in je to bilo res lepo presenečenje,« nam je dejala Marija. Zaupala nam je še, da ena od njenih dveh hčera podoben sesalnik že ima in je z njim zadovoljna, zato upa, da bo dobro služil tudi njej, predvsem pa, da ji bo v veliko pomoč.