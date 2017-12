Vložili zakon, s katerim bi znižali davek

LJUBLJANA – Potem ko je državni zbor prejšnji teden ocenil, da predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), s katero bi davek znižali, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je SDS v parlamentarni postopek vložila nov predlog novele zakona. Ker Slovenija v zadnjih letih beleži gospodarsko rast, se jim zdi pravično, da se stopnji davka vrneta na predkrizno raven.

V poslanski skupini SDS so v sporočilu za javnost zapisali, da so bile sredi leta 2013 določene višje stopnje DDV. Splošna stopnja se je zvišala z 20 odstotkov na 22, nižja stopnja pa z 8,5 odstotka na 9,5.

»Takratna vlada Alenke Bratušek, ki je zakon predlagala, je navedla, da gre za začasen protikrizni ukrep, ki bo trajal dve leti in s katerim naj bi stabilizirali javne finance. Vendar pa je vlada Mira Cerarja v noveli zakona o davku na dodano vrednost predlagala, da višje stopnje DDV postanejo trajne,« so zapisali.

Uzakonitev trajno višjih stopenj DDV, ki je leta 2015 potrdila koalicija, je bila po oceni SDS nerazumljiva, nepotrebna, predvsem pa socialno krivična.

V največji opozicijski stranki zato predlagajo vrnitev splošne stopnje DDV nazaj na 20 odstotkov ter nižje stopnje DDV nazaj na 8,5 odstotka, ob tem pa uvedbo še druge nižje stopnje, in sicer v višini petih odstotkov. Ta bi veljala za otroška oblačila in obutev, šolske potrebščine ter gasilsko opremo, poleg tega pa tudi za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja.