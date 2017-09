Vlak so morali podaljšati

Na vlaku nas bodo spremljali pozvačin, harmonikar in ocvirkove pogače.

Avtor: B. C.

LJUBLJANA, MURSKA SOBOTA – Ne le vseh v uredništvu Slovenskih novic, tako veliko povpraševanje za popotovanje z vlakom v Prekmurje je presenetilo tudi odgovorne na Slovenskih železnicah.

Začelo se je z idejo, da bi naše zveste bralce popeljali na osmi festival prekmurske gibanice in šunke, ki bo jutri potekal v osrčju murskosoboškega gradu. Na Slovenskih železnicah so za izlet, cena povratne vozovnice je simboličnih 10 evrov, sprva namenili "vozno sredstvo: 2x 713 DMG, to je 256 sedežev".

Nekaj vozovnic za posebni vlak smo nato podarili bralcem, preostale pa je bilo mogoče kupiti v predprodaji, ki se je v sredo začela na vseh železniških postajah, na katerih bo vlak sprejemal potnike. Odhod iz Ljubljane bo ob 7.15, iz Litije ob 7.41, iz Zagorja ob 7.54, iz Zidanega Mosta ob 8.12, iz Laškega ob 8.27, iz Celja ob 8.39, s Pragerskega ob 9.22, s Ptuja ob 9.33, iz Ormoža ob 9.46 in iz Ljutomera ob 10.07.

In ko se je težko pričakovana preprodaja vozovnic začela, "smo jih že v prvi uri prodali okrog 100", razkriva Tanja Rotovnik, ki na Slovenskih železnicah skrbi za promocijo. Že prvi dan so bile vse razgrabljene, zato je včeraj padla nova odločitev vodstva Slovenskih železnic: "Zaradi velikega povpraševanja je naš predlog vlak klasika s sedmimi vagoni, kar omogoča skupno kapaciteto 420 sedežev. Dodali bomo tudi gostinsko ponudbo oziroma gostinski vagon, na katerem se bo mogoče okrepčati. Upam, da se strinjate."

Seveda se strinjamo, da bo proti Murski Soboti odpeljala precej daljša vlakovna kompozicija od sprva načrtovane. Zdaj ko to berete, pa je na voljo le še nekaj deset vozovnic po 10 evrov. Zato pohitite z nakupom.

Sicer pa se bo festival prekmurske gibanice in šunke začel že na posebnem vlaku, organizatorji bodo poskrbeli, da bo potnike pričakal pozvačin. Natanko tako bo odet, kot je bil v davnih časih, ko je svate po Prekmurju vabil na poroko. Njegov klobuk bo našemljen s pisanimi trakovi, prek ramen bo ogrnjen s prtom, ki bo prav tako okrašen s pisanimi trakovi in cvetjem. Pod kolenom bo imel obešene zvončke, njegov nepogrešljivi pripomoček pa bosta rog in sekira z ježevko. Žejo bo tešil iz čuture, v kateri bo vino ali špricar.

Za zabavo po vsej poti bo skrbel harmonikar, dama v pristni prekmurski narodni noši pa bo potnikom prvo lakoto potešila s kosom čisto prave prekmurske ocvirkove pogače.

Za razvajanje brbončic po prihodu na cilj pa vsi, ki že imate ali boste šele kupili dragoceno vozovnico, ne pozabite izrezati kupona iz Slovenskih novic, s katerim vas bo na festivalu pričakovala brezplačna gibanica ali šunka. Sicer pa vas bodo na vlaku pričakali tudi še vroči izvodi sobotnih Slovenskih novic.

In še nekaj koristnih napotkov; od murskosoboške železniške postaje do grajskega prizorišča festivala je le nekaj minut lahkotne hoje skozi središče mesta. Po ravnici, kajpak, saj bomo v samem osrčju slovenske Panonske nižine, kjer je vse ravno. Vremenarji pa obljubljajo: v soboto bo v Soboti lepo vreme. Ogrelo naj bi se do 25 stopinj.