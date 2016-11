Vlada sina Hilde Tovšak imenovala za generalnega direktorja

LJUBLJANA – Jernej Tovšak je novi generalni direktor Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, so po seji sporočili iz vlade. Mandat bo nastopil jutri, 18. novembra, trajal pa bo pet let, torej do 17. novembra 2021.

Tovšak je pred tem opravljal funkcijo vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za notranji trg. Javnosti je bolj znana njegova mama Hilda Tovšak, nekdanja šefica propadlega gradbinca Vegrad.

