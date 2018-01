Vlada odgovarja zbranim pod oknom: Stavke so neupravičene

Minister Koprivnikar vztraja, da so stavke nezakonite. Foto: Mavric Pivk/Delo

LJUBLJANA – Vladna stran ocenjuje, da današnja stavka kakor tudi vse napovedane stavke sindikatov javnega sektorja niso upravičene.

Masa za plače v javnem sektorju se je v zadnjih dveh letih povečala za več kot deset odstotkov (več kot 300 milijonov), povprečna plača pa se je dvignila za sedem odstotkov, sporočajo in poudarjajo, da plače v javnem sektorju že četrto leto zapored rastejo hitreje kot v zasebnem sektorju, kar pomeni, da so javni uslužbenci deležni gospodarske rasti.

Uresničitev vseh stavkovnih zahtev sindikatov, ki so v skupni oceni finančno ovrednotene na 990 milijonov evrov, absolutno presega javnofinančne zmožnosti države, trdijo na vladi in dodajajo, da so ves čas pogajanj izkazovali pripravljenost na dialog.

»Zakonske podlage za stavke ni«

»Zahtev sindikatov ne bo moč uresničiti, dokler za skupno mizo ne bodo vsi (celotna sindikalna in vladna stran) potrdili enotnih krovnih kolektivnih pogodb in morebitnih zakonskih sprememb. Zaradi vztrajanja nekaterih sindikatov pri ločenih pogajanjih pa imamo ta trenutek več ločenih pogajalskih skupin, kar nedvomno zavleče tudi celoten pogajalski proces,« ocenjuje vlada.

Obenem vladna stran ocenjuje, da gre pri vseh napovedanih stavkah za interesne stavke, ne pa za stavke za izpolnitev pravic, ki so zaposlenim kršene, oziroma zavez, ki jih delodajalec ne izpolnjuje. »Iz tega izhaja, da zakonske osnove za plačilo stavke ni,« še dodajajo.