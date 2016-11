LJUBLJANA – Vlada ne podpira zahteve Fidesa za izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema, je sporočila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc na novinarski konferenci po seji vlade. Dodala je, da bo takoj sklicala nadaljevanje pogajanj s Fidesom. Kot pravi, je optimistična, da je še vedno možen dogovor z zdravniki.

Razlogi za takšno stališče vlade so v tem, da zgolj izstop zdravnikov iz sistema plač v javnem sektorju ne bi avtomatično pomenil več denarja za zdravnike, je pojasnila Kolar Celarčeva.

Poleg tega so pri enotnem sistemu zagotovljena transparentnost, primerljivost delovnih mest in izvajanje socialnega dialoga. Takšen sistem nudi tudi celovit pregled in nadzor nad maso plač v javnem sektorju, kar je zelo pomembno za vodenje fiskalne vzdržanosti in stabilnosti javnih financ.

Argument proti je bil tudi v tem, da bi s podobnimi predlogi prišle tudi druge sindikalne skupine, ki so nezadovoljne s takšnim plačnim sistemom.

Blizu dogovora?

Hkrati je vlada dala mandat pogajalski skupini, da se pogaja o vseh točkah stavkovnih zahtev Fidesa. Ministrica je poudarila, da so v pogajanjih s Fidesom blizu dogovora v številnih točkah. Tako ocenjuje, da je še vedno mogoč dogovor, zato v tem trenutku ne razmišlja zaostritvi stavke.

Od te odločitve vlade bo odvisno, kaj bo glavni stavkovni odbor zdravniškega sindikata sklenil na petkovi seji, ko bo odločal, kako naprej. V ponedeljek so sicer sklenili, da za zdaj ne bodo zaostrili stavke, kar so napovedovali za torek. A bi se lahko odločili, da stavko s ponedeljkom zaostrijo na opravljanje tistih storitev, ki so zakonsko opredeljene za zdravnike v času stavke.

Pogajanja se bodo po navedbah ministrice verjetno nadaljevala v petek, pred tem pa se mora sestati še vladna pogajalska skupina. Sicer pa vlada predlaga, da se stavka zaključi v dobro bolnikov in zdravstvenega sistema.

Nov sistem financiranja

Kolar Celarčeva je tudi navedla, da se uspešno dogovarja z ministrico za finance Matejo Vraničar Erman glede deleža proračunskih sredstev za zdravstvo. Tako je napovedala, da bodo že v prihodnjem letu kot enkratni ukrep zagotovili za zdravstvo sredstva iz državnega proračuna.

V letu 2018 pa bodo po njenih navedbah stopili v veljavo tudi sistemski ukrepi, v okviru katerih bo iz državnega proračuna financirano izobraževanje specializantov, pripravnikov in del terciarja.

Kolar Celarčeva verjame, da bo do takrat sprejet ključen zakon, to je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, blizu tega pa naj bi bila tudi dolgotrajna oskrba. »Če bo politična volja na vseh ravneh, bomo leta 2018 že z novim sistemom financiranja, ki bo bolj stabilen,« je dejala na novinarski konferenci po seji vlade.