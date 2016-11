Vlada in Fides dosegla sporazum, stavka verjetno zamrznjena

LJUBLJANA – Pogajalci vlade in zdravniškega sindikata Fides so danes dosegli sporazum, sta po pogajanjih povedala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik Fidesa Konrad Kuštrin, ki bo še nocoj glavnemu odboru sindikata predlagal zamrznitev stavke za dva meseca.

Kuštrin se glede na pozno uro in nenaden sklic seje glavnega stavkovnega odbora boji, da danes ne bodo sklepčni. V tem primeru bodo ponovno zasedali v torek. Ker pa je že napovedana zaostritev stavke, bi v primeru nesklepčnosti v torek ob 7. uri kljub danes doseženemu sporazumu z vladno stranjo zdravniki zaostreno stavkali.