Vlada bi služila s kontracepcijo

LJUBLJANA – Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je včeraj na dnevnem redu svoje seje imel tudi kontroverzni predlog uvedbe terapevtske skupine zdravil za hormonske kontraceptive, po domače rečeno, predlog, da bi Slovenke odslej (do)plačevale za kontracepcijske tabletke. No, predvsem oziroma le za tiste kontracepcijske tabletke, ki so manj obremenjujoče oziroma manj škodljive za njihovo zdravje. Takšen predlog je povsem pričakovano na mah vznemiril precejšen del strokovne, civilne in tudi politične javnosti ter celo nekatere dele in predstavnike vladajoče koalicije, denimo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi vplivna članica vodstva vladnega SD dr. Anja Kopač Mrak, poslanko Erjavčevega Desusa mag. Julijano Bizjak Mlakar, ki je sicer na zahtevo predsednika vlade dr. Mira Cerarja morala pred časom zapustiti položaj ministrice za kulturo, Ženski forum SD, Ženski lobi Slovenije, ki mu predseduje Sonja Lokar, in Mladi forum SD, skupaj s slednjimi pa menda že kar ves Židanov SD, a tudi članice in člane Društva SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, Društva za nenasilno komunikacijo ter Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije itn.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«