Vklenjeni so zrli, kako jim uničujejo zemljo

ŽELJNE – Otmar Deržek: »Vse to, kar vidite, je bilo nekoč ravno in namenjeno edinole kmetovanju in košnji. Danes, saj vidite, pa je to ničvredno in močvirnato zemljišče, s povsem spremenjeno vegetacijo!«



V Željnah pri Kočevju se mu je pridružil še nečak Gorazd Lunder. Zrla sta v hektar površine, last Gorazdove mame Dunje pa strica Otmarja in tete Lidije. Predolgih sedemnajst let že traja njihov boj za pravico, da bi bili tiho.



»Prej je bila to parcela mojega starega ata, prav tako Otmarja, ki jo je kupil z gostilno vred. Čez se je smelo hoditi tudi do Željnskih jam,« je pripovedoval Lunder. Območje Željnskih jam je leta 1998 z odlokom postalo naravni spomenik, ozemlje, na katerem bi bilo že po črki zakona prepovedano kar koli graditi, izvajati vsakršna zemeljska dela, spreminjati obstoječo rabo vegetacijske odeje. Toda že kmalu po sprejetem odloku so na plan pridrli neki drugi apetiti.

