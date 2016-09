Vizum in služba v Sloveniji za tisočak

LJUBLJANA – Pridobili so dovoljenje za prvo zaposlitev tujca in njegovo prvo prebivanje v Republiki Sloveniji, v katero je nato ta vstopil in na upravni enoti prijavil začasno bivališče – nato pa je odšel neznano kam. Oziroma: pridobili so dovoljenje za prvo prebivanje v Sloveniji z namenom zaposlitve ali dela, tujec vstopi v Slovenijo, prijavi začasno bivališče, a se ne zaposli in tam ne živi. Na desetine naj bi bilo takih Kosovarjev, ki so pred nekaj leti z goljufijo prišli v Evropsko unijo, kmalu po sodnih počitnicah pa bodo na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča posedli tisti, ki naj bi jim prek nezakonitih rabot to omogočili.



Nihče ne ve, ali in kam so poti iz naše države ponesle Besarta, Kastriota, Bashkima, Arcima, Ilirija, Edisona, Mentorja ter številne druge državljane Kosova, vendar so zaradi njih 73-letni državljan Slovenije Držafer Rušiti, 56-letna Ljubljančanka Marija Drašler in 62-letni Makedonec Kliment Spiroski obtoženi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države v sostorilstvu, podjetnika Rušiti in Spirovski pa vsak posebej še za 60 kaznivih dejanj neprimernega poskusa overovitve lažne vsebine v sostorilstvu.

