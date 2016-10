Vitezi so se spet priklatili

LJUBLJANA – Minula sobota, sprva oblačna in potem že skoraj poletno sončna in topla, je v zeleni prestolnici Evrope minila v duhu srednjega veka, kjer je vse dišalo po že zdavnaj minulih časih. Mini teater iz Ljubljane je namreč ob pomoči zavoda Turizem Ljubljana in ljubljanske mestne občine že sedemnajstič pripravil Srednjeveški dan.



»Glavnina programa je potekala na Križevniški ulici in na drugih lokacijah v Stari Ljubljani,« je povedal Robert Waltl, direktor Mini teatra ter glavni pobudnik in organizator. »S skupnimi močmi smo znova pripravili zanimiv in pester program, v katerem so letos sodelovali umetniki in ustvarjalci iz Gruzije, Italije, Madžarske, Švice in Slovenije. Prebivalci in obiskovalci Ljubljane so lahko znova navdušeno potovali v preteklost, srednjeveški dan v Ljubljani pa tako postaja in ostaja ena glavnih kulturno-turističnih prireditev v osrednji Sloveniji.«



Organizator je k sodelovanju na srednjeveški tržnici povabil približno 30 obrtnikov, ki so ponudbo izdelkov domače in umetnostne obrti razstavili v Križevniški ulici. Pergerjevi iz Slovenj Gradca so ponujali znamenita lectova srca, ob tem pa še imenitne žele bonbone, ki so izdelani iz naravnih sestavin, med katerimi ima pektin še posebno mesto. Boštjan Perger je bil navdušen nad podobo ljubljanskega srednjega veka, še sam se je oblekel v duhu starih časov.



Iz Šmartnega ob Paki je prišla Bernarda Kovačič, ki se ukvarja z unikatno keramiko. Doma ima atelje Berni, med drugim izdeluje unikatni nakit in okrasne predmete v raku tehniki žganja lončenine. »Ustvarjati iz srca pomeni živeti svoje sanje,« pravi gospa Bernarda.

