Visoka sezona nizko pade

Z začetkom šolskega leta se je visoka poletna sezona končala. Letošnja je bila zares visoka, števci novcev in prenočitev so namerili hude cifre, rekordi so padali od Goričkega do Pirana. Ne nujno v tej smeri.

Počitniška karavana naše familije se ni obnašala kdovekako domoljubno, temveč je spet, kot velika večina Slovencev, pomagala južnim sosedom do supersezone. Itak pa so nam turistični delavci z Bleda sredi poletja sporočili, naj k njim raje ne hodimo. Le zakaj bi se gnetli v našem koščku raja, ko pa tu kar mrgoli tujcev, obiščite nas malo pozneje, ko ne bo take gneče in ne bo tako vroče... Recimo v mrtvi sezoni, ne?

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«