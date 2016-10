Višji sodniki na strani zašuštranega Gregorja

Marta Hernčič v tožbi proti UKC Ljubljana zahteva 29.872, njen mož Karol pa 19.639 evrov. Odškodnino zahteva tudi njun sin Gregor, in sicer 150.414 evrov, ter mesečno rento za zdravljenje in tujo pomoč v znesku 1398 evrov ter mesečno rento za izgubljeni zaslužek do polnoletnosti v višini 784 evrov. Foto: Aleksander Brudar

LJUBLJANA – Ali je bilo v skoraj dvanajst let trajajočem sodnem postopku res tako težko prisluhniti še dvema drugima predlaganima strokovnjakoma, ki ne govorita v prid UKC Ljubljana? To vprašanje se postavlja v primeru zakoncev Marte in Karola Hernčiča iz Kamnika, ki sta v vseh teh letih pravdanja, tudi prek večkratnih prošenj njunega odvetnika Andreja Pitaka, želela dokazati, da je bila pri zdravljenju njunega sina Gregorja na ljubljanski infekcijski kliniki leta 1999 storjena zdravniška napaka. Na njuno stran, če lahko temu tako rečemo, so pred kratkim stopili šele ljubljanski višji sodniki, ki so v celoti razveljavili sodbo ljubljanske okrožne sodnice Tatjane Turk Pilič. Ugotovili so namreč, da so na sojenju nastale »bistvene kršitve določb postopka«.

Sodnica se je namreč pri svoji odločitvi oprla le na eno izvedeniško mnenje Janje Blatnik, specialistke za pediatrijo in infektologijo iz Splošne bolnišnice Celje, ki pa je trditve glede nepravilnega in nepravočasnega zdravljenja večkrat zavrnila. Med drugim je menila, da je šlo pri Gregorju za »atipični potek težke bolezni in zelo reden potek dogodkov«, in dodala, da zelo redko vidijo, da »otrok preboleva serozni meningitis, nato pa se pojavi bakterijska superinfekcija v smislu gnojnega meningitisa«.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«