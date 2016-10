Višje sodišče: Graščak ni razžalil župana

MURSKA SOBOTA – Senat višjega sodišča v Mariboru, ki so ga sestavljali višji sodniki Simona Skorpik, Miro Lešnik in Boris Stampar, je nekako po pričakovanju potrdil prvostopenjsko sodbo, s katero je senat okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki mu je predsedoval sodnik Stanislav Jug, izrekel oprostilno sodbo za radgonskega graščaka Milana Herzoga. Slednjega je zaradi razžalitve ovadil nekdanji župan Gornje Radgone in poslanec DZ Anton Kampuš. S sodbo se ni strinjal Kampušev pooblaščenec odvetnik Andrej Husar, zato je vložil pritožbo na višje sodišče. Zagovornik obdolženca Milana Herzoga odvetnik Franc Weindorfer je medtem predlagal, naj višji sodniki pritožbo zavrnejo kot neutemeljeno. S slednjim se je strinjal pritožbeni senat, kar pomeni, da je zdaj dokončno odločeno, da graščak ni razžalil župana niti z besedami, da je »lokalni šerif in blefer«. Toda, kot smo neuradno izvedeli, naj bi odvetnik Andrej Husar na Vrhovno sodišče RS naslovil zahtevek za varstvo zakonitosti. Odmevno sojenje je trajalo kar dolgo, prvostopenjska sodba pa je bila izdana lani v začetku novembra.

