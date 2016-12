Višina dopolnilnega zavarovanja odvisna od prihodkov

LJUBLJANA – Premier Miro Cerar je na današnji novinarski konferenci ocenil, da je ministrica Milojka Kolar Celarc s predlogi zdravstvenih zakonov, ki jih je koaliciji predstavila v petek, ne le izpolnila dano zavezo, ampak tudi storila enega od ključnih korakov do zdravstvene reforme. Ob tem je prepričan, da gre vlada z modernizacijo zdravstva po pravi poti.

Ministrica za zdravje Kolar Celarčeva je po njegovih besedah vrhu koalicije predložila predloge vseh ključnih zakonov, ki jih je obljubila, in ne le izhodišč, z izjemo delov nekaterih zakonskih določb.

»Po 25 letih je to prvi odločen, pomemben korak v smeri modernizacije zdravstva in kot predsednik vlade bom vztrajal, da se proces nadaljuje,« je dejal Cerar na današnji novinarski konferenci. Ob tem je poudaril, da stopajo po tej poti neobremenjeni, saj niso del »teh ali onih zgodb« in ne popuščajo lobijem, prizadevajo pa si za izboljšan, kakovosten zdravstven sistem za ljudi. Na podlagi predložene zakonodaje pričakuje intenzivno razpravo, tako v koaliciji, pozneje pa tudi na vladi in v državnem zboru.

»Verjamem, da gremo v pravo smer. Kakovostno javno zdravstvo je zaveza vseh koalicijskih partnerjev in verjamem, da bomo šli skupaj naprej,« je še dejal Cerar.

Ministrica Kolar Celarčeva je spomnila na vse sistemske zakone, ki jih je že predložila. Glede zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je razkrila, da bo višina nove dajatve, ki bo nastala v okviru preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, odvisna od prihodkov posameznika. Mogočih je več rešitev, obveljala pa bo tista različica, ki jo bo potrdila finančna ministrica Mateja Vraničar Erman in ne bo odnašala ali dodatno obremenjevala državnega proračuna.

Tako Cerar kot Vraničar Ermanova sta sicer dejala, da so potrebna še dodatna usklajevanja glede finančnih vidikov zdravstvenih zakonov.

Glede preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja je Vraničar Ermanova dejala, da v tem trenutku ne bi želela govoriti o konkretnih izračunih, saj jih je treba še treba predebatirati in uskladiti. »Te razprave, ki jo je treba interno opraviti, ne želim obremenjevati z vmesnimi rešitvami in izračuni,« je dejala. Tako jih bodo predstavili javnosti, ko bodo usklajeni.