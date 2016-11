Virus hiv v Sloveniji: število okuženih narašča

LJUBLJANA – Prva primera aidsa so v Sloveniji zabeležili leta 1986. Od takrat število prijavljenih novih okužb s hivom vztrajno narašča. Število novoobolelih za aidsom je v zadnjem obdobju ustaljeno na nekaj več kot 10 letno, število umrlih za aidsom pa ostaja pod petimi primeri na leto. Največ, 10 ljudi, je za to boleznijo umrlo leta 1998.

Letos so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) zaznali precejšen porast prijav novih diagnoz okužb s hivom. Od začetka leta do vključno 22. novembra so jih zabeležili kar 56, več kot doslej v enem samem letu.