Viri: Slovenija opozorila, da ne more podpreti članstva Hrvaške v OECD

BRUSELJ – Slovenija je danes na sestanku članic EU opozorila, da zaradi nespoštovanja vladavine prava ne more podpreti članstva Hrvaške v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), so povedali diplomatski viri v Bruslju. To je prvo uradno opozorilo Slovenije v povezavi s širitvijo, o kateri naj bi v OECD odločali konec meseca.

Slovenija je po navedbah virov omenjeno opozorilo posredovala na sestanku veleposlanikov članic pri EU, na katerem je Evropska komisija danes pod točko razno poročala o stanju glede naslednje širitve OECD.

Generalni sekretar organizacije Angel Gurria naj bi namreč v prihodnjih dneh, predvidoma v petek, predstavil svoj predlog glede nadaljnje širitve.

V EU od leta 2007 velja dogovor, da Unija pri odločanju o širitvi OECD vedno podpre vse svoje članice. V tem primeru se za članstvo potegujejo Hrvaška, Bolgarija in Romunija.

Prvo uradno sporočilo Slovenije

Slovenija je v povezavi s tem danes po navedbah virov članice Unije obvestila, da članstva Hrvaške ne more podpreti, ker ta država ne izpolnjuje vseh pogojev, konkretno vladavine prava, kamor sodi spoštovanje odločitev mednarodnih sodišč.

To je prvo uradno sporočilo Slovenije o tem, da ne more podpreti članstva Hrvaške v OECD. Neuradno naj bi bili sicer slovenski predstavniki generalnemu sekretarju OECD to že nakazali ob robu blejskega strateškega foruma.

V povezavi s širitvijo OECD, o kateri članice organizacije odločajo s konsenzom, je sicer še veliko vprašanj. Pričakovati je še druge tehnične in politične zaplete, ki niso povezani s Slovenijo.

Gurria naj bi za članstvo v organizaciji od omenjenih treh članic Unije predlagal samo eno, Romunijo, ter še tri latinskoameriške države – Argentino, Brazilijo in Peru. Tako velika širitev naj bi bila po nekaterih ocenah velik tehnični zalogaj za organizacijo.

Nezadovoljstvo

EU naj bi po navedbah virov poskušal pri OECD vplivati na spremembo osnutka resolucije, ki vključuje predlog širitve, saj naj bi vladalo med članicami nezadovoljstvo zaradi vključitve le ene od treh evropskih držav.

V tem kontekstu so bile članice EU danes obveščene, da Slovenija članstva Hrvaške pri OECD ne more podpreti.