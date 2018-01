Viri: Lidia Glavina si kljub pritiskom noče znižati plače

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je članica uprave SDH Nada Drobne Popovič že zahtevala znižanje plače v vodstvu Slovenskega državnega holdinga.

Prva dama SDH-ja Lidia Glavina pa se še ni odločila in zaenkrat vztraja. Odločitev o manjših prejemkih tako prenaša na nadzornike oz. predsednika nadzornega sveta Damjana Beliča.

To so njihove plače:



Glavni direktor DUTB Imre Balogh je v 2016 zaslužil 196.000 evrov bruto plače, donedavna izvršna direktorja Koršič in Škrubej pa 129.000 oz. 148.000 evrov.



Glavini in Drobne Popovičevi so osnovno bruto mesečno plačo dvignili za okoli 40 odstotkov na skoraj 15.500 oz. nekaj manj kot 14.000 evrov bruto.

Spomnimo, tik pred božično-novoletnimi prazniki je v javnosti odjeknila novica, da si je vodstvo SDH-ja privoščilo bogato povišico. Prvi nadzornik Damjan Belič je takrat povedal, da je bila odločitev sprejeta po temeljitem premisleku, ob primerjavi s plačami v drugih finančnih ustanovah, med njimi v DUTB-ju. Spomnil je, da sta plači še vedno nižji od omejitev t. i. Lahovnikovega zakona, ki za SDH sicer ne velja.

Napačen trenutek za bogatijo

Javnost dviga plač vodstva, ki že do zdaj ni ravno prejemalo miloščine, ni dobro sprejela. Vrstili so se očitki, da gre za samovoljo vodstva tik pred prazniki in nekaj mesecev pred volitvami, zato je pojasnila zahteval celo Miro Cerar. Dobil naj bi jih jutri. »Res je, da so rezultati dobri, sporočilo, ki ga pošiljajo, pa je nepremišljeno,« pa je dvig plač šefic SDH-ja komentirala Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.