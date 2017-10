Vinske kraljice obrali do golega

BENEDIKT – V neposredni bližini hiše, v kateri je bil pred 187 leti rojen veliki narodnjak, domoljub, veterinar in vinogradnik Dominik Čolnik, pri Svetih Treh Kraljih nad Benediktom v Slovenskih goricah, so pripravili 11. Čolnikovo trgatev. Predsednik Društva vinogradnikov Benedikt ter benediški viničar Marjan Farasin, njegov predhodnik, vinski vitez Zlatko Borak, župan občine Benedikt Milan Gumzar, domači župnik Marjan Rola in ovtar Janez Žižek so pripravili posebno slovesnost, na kateri so opravili posebno trgatev. Enajstič so namreč potrgali grozdje s svojih t. i. treh vinskih kraljic, na katere so še posebno ponosni: Čolnikovo trto – potomko stare trte, najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, ki že več kot 400 let raste in rodi na mariborskem Lentu; radgonsko ranino, avtohtono sorto Radgonsko-Kapelskih goric, ter slovenjegoriški klinton, star več kot 80 let.

Prireditev so popestrili pevke in pevci Cerkvenega zbora Benedikt ter domači ansambel Hišna trta, seveda ni manjkalo niti kulinaričnih dobrot in dobre kapljice, med drugim so poskusili lansko vino z omenjenih treh trt. Letos je bil pridelek, predvsem zaradi pomladne pozebe, nekoliko bolj skromen, saj so natrgali le 33 grozdov, iz katerih so stisnili okoli 10 litrov. Čolnikovo vino bodo pozneje napolnili v 0,25-litrske stekleničke: nekaj jih gre v arhiv, drugo pa za protokolarna darila in za goste ter domače vinogradnike.

Društvo vinogradnikov Benedikt je letos praznovalo 14 let obstoja in uspešnega delovanja. Vsa ta leta se v Benediktu nekaj dogaja in vinogradništvo je vedno bolj cenjeno. Ne gre prezreti, da je bilo prvo ledeno vino na svetu pridelano ravno pri Čolniku v Benediktu, in sicer davnega1859. Istega leta se je to zgodilo tudi nekje v Nemčiji, o čemer so mediji veliko poročali, o Benediktu pa ni bilo govora. Mnogi tega, žal, niti danes ne vedo! O. B.