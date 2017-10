Vino začinil s čilijem

LJUBLJANA – Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) sta v petek na 11. izboru inovativna mlada kmetica oziroma inovativni mladi kmet razglasili zmagovalca.

To je Matic Vizjak iz Šmarja pri Jelšah, ki se na kmetiji ukvarja s štirimi dejavnostmi: pridelavo in predelavo čilijev, čebelarstvom, predelavo žit v mlevske izdelke in vinarstvom. Matic se je po devetih letih službovanja v tujini vrnil domov in začel uvajati inovacije na kmetiji, med katerimi na prvo mesto postavlja Chilli Wine, vino z dodatkom čilija (rose in polsladko belo), za katero so v New Yorku prejeli tri odličja na enem najprestižnejših tekmovanj na svetu. Sledita mu linija Melissé in organizacija največjega festivala pikantne hrane v Sloveniji Čili festival v Šmarju pri Jelšah. Doma goji približno 800 sadik 20 različnih vrst čilija z vsega sveta v zato namenjenem rastlinjaku. Kmetija je v tretjem letu preusmeritve v ekološko kmetijo, tako da bodo konec leta prejeli certifikat EKO kmetije.

Za naziv inovativnega mladega kmeta se je letos potegovalo šest kandidatov. Poleg zmagovalca so sodelovali še Martin Golob iz Šmartnega ob Paki, Borut Gosar iz Vodic, Lojze Kerin iz Krškega, Bogdan Mak iz Malečnika in Dejan Sukič iz Gornje Radgone.

Strokovna komisija v sestavi Franci Strle (KGZS) ter Slavica Gašparič, Anja Mager in Aleš Kirbiš iz ZSPM pod vodstvom Jožice Vodopivec Rozman (KGZS) je pri kandidatih ocenjevala inovativnost ideje, trajnost projekta, vključenost vidika zaščite okolja, vpliv na lokalno skupnost in podeželsko območje, napoved ekonomskega učinka in tržno usmerjenost kmetije.

Kandidati so se izkazali s svežimi idejami, ki njihovim kmetijam dajejo dobro podlago za nadaljnji razvoj. S svojimi pristopi in prijemi dokazujejo, da so v kmetijstvu številne poslovne priložnosti, le idejo in pogum je treba imeti.

Cilj tekmovanja je odkrivati in spodbujati inovativnost pri mladih. KGZS in ZSPM s tekmovanjem širita in poglabljata znanje mladih nosilcev in nosilk kmetijskih gospodarstev, preverjata praktično usposobljenost mladih kmetic in kmetov ter jih spodbujata k nadaljnji inovativnosti. Namen tekmovanja je popularizirati kmetijstvo in podeželje, spodbujati pozitivno tekmovalnost in druženje med mladimi.