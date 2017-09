Vino negujeta v 500-letni srednjeveški kleti

Majda in Klemen Malik pred 200 let staro omaro v sobi za goste. Foto: Jaroslav Jankovič

VIPAVA – Kmetija Malikovih na Slapu v Vipavski dolini meri 18 hektarjev, od tega je le dobrih pet hektarjev vinogradov, kjer rastejo rizling, barbera, kabernet, tudi merlot, a 59-letni gospodar Klemen Malik najraje govori o pineli in zelenu, paradnih konjih družinske kleti, ki je že sama po sebi biser, saj izhaja iz 15. stoletja in je ena najstarejših še delujočih v Sloveniji.

Malikovi gospodarijo na Slapu več kot 300 let. Na križišču vasi stopimo skozi velika vrata na dvorišče, kjer je nad širokim obokom ohranjen kamniti napis z letnico TM 1746.

»Takrat so domačijo prenavljali, a po dokumentih Malikovi tu živimo že vsaj od leta 1625. Letnica je vklesana na portalu drugega vhoda domačije, ki smo ga žal prodali in je zdaj na Krasu. Toliko vemo, toliko smo raziskali, za kaj več bi se morali zakopati v cerkvene oziroma krstne knjige,« pove Klemen, po poklicu kmetijski tehnik. Žena Majda je slavistka in v smehu prizna, kako se je kot učiteljica primožila na kmetijo: »Kar je bilo pred desetletji kar malce nenavadno.« A se je poleg poučevanja na gimnaziji kar dobro znašla. Medtem ko Klemen vodi kmetijski del, je ona prevzela, bi rekli, kulturni del kmetije.

