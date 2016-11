Vinkovi leteči ptiči iz domače delavnice

POSTOJNA – Vinko Doles, skorajšnji 63-letnik iz vasi Belsko, je svoja prva leta preživel na postojnskem letališču: »Iz porodnišnice so me starši prinesli direktno v letališko zgradbo. Delavnica je bila v njej in pa naše stanovanje.«



Shodil je (skoraj dobesedno) med letali: »Stalno sem se motal okrog letal, tako da so morali kar merkati name, da nisem prišel pod eliso.«



Nekoč se je skoraj pripetila nesreča, a ne z letalom: »Nase sem prevrnil bicikel.«



Padalski skok za Tita



Deček, ki se je zagledal v letala, še vedno podrobno pomni vse tedanje modele: »Vrabca sta bila dva ali trije, potem pa čavko, rodo, jastreba, bebico, vajo, salamandro, nad vsemi temi pa je kraljeval motorni dvokrilec aero2. Služili so kot šolska letala in bili odskočna deska mnogih jadralnih in motornih pilotov, ki so potem odhajali v vojaško letenje.«



Ko je fantič dozorel za šolo, so se Dolesovi preselili v mesto. Njegovo srce je ostalo na letališču: »Tja sem se vračal vsak dan. Sčasoma sem začel pomagati vleči štrik, zajlo, uporabljati signalne zastave. Zaupali so mi dela, ki jih je bilo mogoče opravljati na tleh.«

