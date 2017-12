Viljemov drugi božič tudi zadnji?

ŠENTJUR – »Pred petnajstimi meseci, ko se je nama z ženo rodil sin, najin drugi otrok, je bilo vse popolno. Življenje naju je obdarilo z zdravim, lepim, krasnim otrokom, ki sva mu dala ime Viljem Julijan. Sestrica Ella Vita je dobila najčudovitejšega bratca, kar je mogoče, in vsi smo bili srečni.« Tako začenja sporočilo, ki je zaokrožilo po spletu, akademski glasbenik, jazz kitarist, tudi ambasador strpnosti Gregor Bezenšek iz Šentjurja, z glasbenih odrov poznan kot SoulGreg Artist, ki pa te praznične dni in noči preživlja na celjski pediatriji. Z ženo Nino, diplomirano vzgojiteljico, budno spremljata vsak vdih in izdih svojega drugega otroka, ki so mu zdravniki pred dvema mesecema diagnosticirali smrtonosno bolezen, za katero ni zdravila.

Boleča resnica

Da je z Viljemom Julijanom, ki je na svet prijokal 17. oktobra lani, nekaj narobe, so starši ugotovili, ko je dopolnil en mesec. Takrat je zbolel za bronhiolitisom, zdravniki pa so ugotovili, da zaostaja tudi razvojno. Zakaj je tako, je kljub številnim preiskavam, ki so jih opravili, ostajala skrivnost. »Opravila sva vrsto preiskav, ultrazvočnih, krvnih, genetskih, a so bile vse negativne,« pripoveduje 34-letni Gregor Bezenšek.

