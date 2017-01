Viktor ni preživel polarnega mraza

OSILNICA – Polarni mraz, o katerem poročajo predvsem z vzhoda Evrope in Balkana, je povsod terjal smrtne žrtve. Menda naj bi samo v nekaj dneh zaradi podhladitve umrlo kar 40 ljudi, med njimi največ brezdomcev in migrantov. Tudi v Sloveniji so temperature zdrsnile globoko pod ničlo, ponekod so se približale –25, in vse kaže, da je mraz tudi pri nas vzel življenje. V sredo popoldne, po najbolj mrzli noči in v najbolj mrzlem dnevu te izjemne ohladitve, so v odročni vasici Strojiči v občini Osilnica na jugu države ob meji s Hrvaško našli mrtvega Viktorja Turka. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je domnevno umrl zaradi podhladitve.



Oseminsedemdesetletni Viktor je bil samotar in vaški posebnež. Živel je sam v majhni in dotrajani leseni hiši, nekdanji kajži. Družine ni imel in tudi z nikomer se ni prav rad družil. Nazadnje so ga sosedje videli v nedeljo, a ker se je večinoma rad zadrževal kar v svojem skromnem domu, ga do srede ni nihče pogrešal. Potem ko ga v najhujšem mrazu ni bilo na spregled, je soseda poklicala na Center za socialno delo Kočevje, ti pa policijo in gasilce.

