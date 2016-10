Vikendov TV-namig: Tednik, TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2016. Vodi: Jelena Aščić. Aktualnoinformativna oddaja.

Revščina se je zalezla v vse pore naše družbe. Ekipa Tednika se je pogovarjala s čakajočimi na humanitarne pakete: upokojenci, delavci, mladimi brez dela. Mnogi edini topel obrok dobijo v javnih kuhinjah, ki so zrasle po vsej Sloveniji.

V Sloveniji imamo kopico varuhov in zagovornikov pravic: od znanih – kot so varuhinja človekovih pravic in varuhi pacientovih pravic – do v javnosti manjkrat omenjenih – kot so varuh pravic športnikov in varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. Koliko pa so brez pravih pooblastil zares učinkoviti?

Kaj je narobe z našim trgom dela? Delodajalci trdijo, da vse več brezposelnih noče delati, delavci opozarjajo, da so premalo plačani. V deficitarnih panogah pa ljudi s primernim znanjem dejansko ne najdejo, saj jih na trgu ni.

Konec oktobra in začetek novembra zaznamujeta noč čarovnic in dan spomina na mrtve. Prvi praznik, ki izvira iz Amerike, je vedno bolj praznik trgovcev; tudi za ureditev grobov, rože in sveče v Sloveniji zapravimo milijone. V obeh primerih pa ne gre za slovensko tradicijo. Naši predniki so darovali živim in iz sveta mrtvih črpali modrost.