Vikendov TV-namig: Tednik, TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2016. Voditeljica: Jelena Aščić. Magazinska oddaja.

Informativna tedenska oddaja bo imela odslej novo voditeljico, Jeleno Aščić, dolgoletni voditelj oddaje Janko Šopar se je po 566 oddajah poslovil od voditeljskega mesta.

Urednik oddaje ostaja Igor Pirkovič, rdeča nit tedniških zgodb bodo še naprej težave običajnega človeka, gledalce pa ekipa Tednika seznanja tudi z aktualnimi družbenopolitičnimi temami. Veliko tedniških zgodb nastane tudi na predlog gledalcev.

»Izziva se veselim, novinarski kolegi in drugi mi pravijo, da mi je ta oddaja pisana na kožo. Mislim, da je to res, saj me zanimajo socialne in družbenokritične teme,« pravi nova voditeljica Jelena Aščić. »Seveda je tudi nekaj treme, ni lahko stopiti na mesto, ki so ga zasedali znani in priznani obrazi TVS,« pravi Aščićeva. Dodaja še: »Vsekakor bom še vedno delala tudi na terenu, saj je zgodb v teh, lahko bi rekli celo prelomnih, časih veliko. Ljudje se spopadajo s težavami z delodajalci, birokratskim aparatom in s pravosodnim sistemom. Njihove zgodbe so pomembne, saj razkrivajo, kako deluje naša država.«